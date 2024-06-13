Manisa'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Reşatbet Mahallesi'nde yaşayan S.K'nin (29) adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerinde Meryem Ana figürü bulunan mozaik blok ele geçirildi.
Mozaiği satmaya çalıştığı iddia edilen S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Eser, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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