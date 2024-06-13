Manisa'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

Evdeki aramada yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerinde Meryem Ana figürü bulunan mozaik blok ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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