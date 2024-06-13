Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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