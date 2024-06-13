Turgutlu'da öğretmenler atık yağlardan sabun üretiyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, anaokulu öğretmenleri atık yağlarla sabun üretimine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" kampanyası kapsamında, çevreyi korumak için atık yağların geri dönüşümü konusunda proje hazırlayan öğretmenler, veliler, esnaf ve kurumlardan atık yağ topladı.

Toplanan yağlardan sabun üretildi. Okulun temizliğinde kullanılan sabunlar ayrıca satışa da sunuldu. Satıştan elde edilen gelir bağışlandı.