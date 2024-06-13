GÜNCELLEME - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi ve çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra jandarmaya bağlı TOMA'lar ile havadan ve karadan müdahale edildi.