Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Alaşehir'de makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Alaşehir'de makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Evrenli Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle üzüm bağları ile makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Yangına 3 uçak, 2 helikopter ile arazözler ve çok sayıda itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi.

        Yangında bir bağ evi ile bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yangın bölgesinde incelemede bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

        Öküzcüoğlu, ilçede eskiden çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgede meydana gelen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını, yangında bir bağ evi ile bir otomobilin yandığını söyledi.

        Yangın, ekiplerin 2 saat süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Manisa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
        Manisa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Salihli'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Salihli'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı