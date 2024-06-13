Manisa Alaşehir'de makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Evrenli Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle üzüm bağları ile makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 uçak, 2 helikopter ile arazözler ve çok sayıda itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi.