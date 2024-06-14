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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:10
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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S. (67) yönetimindeki 47 NDS 3 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) yaşamını yitirdi.

        Yaralı sürücüler Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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