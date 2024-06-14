Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S. (67) yönetimindeki 47 NDS 3 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücüler Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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