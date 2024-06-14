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        Manisa'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:51
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        Manisa'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için çevre illerden yola çıkan sürücülerin İzmir-Ankara kara yolu Turgutlu bölgesinden geçişleri devam ediyor.

        İlçe merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Güzergah üzerinde güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma ekipleri, hasarlı kazalar ve araç arızalarına müdahale ediyor, ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve yarın devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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