Salihli'de jandarma KADES'i tanıttı

Broşürler dağıtan ekipler, çocuklara çocuk dergisi, balon ve şapka hediye etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde stant açtı.

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