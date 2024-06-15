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        Salihli'de jandarma KADES'i tanıttı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:08
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        Salihli'de jandarma KADES'i tanıttı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde stant açtı.

        Ekipler, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

        Broşürler dağıtan ekipler, çocuklara çocuk dergisi, balon ve şapka hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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