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        Alaşehir'de arife günleri mezarlıklardaki hayır geleneği yaşatılıyor

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arife günleri mezarlıklarda yapılan hayır geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:26
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        Alaşehir'de arife günleri mezarlıklardaki hayır geleneği yaşatılıyor
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arife günleri mezarlıklarda yapılan hayır geleneği devam ediyor.

        Tepeköy Mahallesindeki gelenek, Kurban Bayramı arifesinde de sürdürüldü.

        Sabah namazından önce mahalle mezarlığında toplanan çocuklar ellerinde poşet, çanta veya kovalarla bir halka oluşturdu.

        Kabir ziyareti için gelenlerden hayır yapmak isteyenler getirdikleri gıda maddelerini çocukların çanta, poşet veya kovalarına koydu.

        Hayrını yapanlar daha sonra mezarlık ziyareti yaptı, dua etti, Kur'an okudu.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da mahalle sakinlerinin geleneklerine destek vermek için etkinliğe katıldı.

        Çocuklara şeker dağıtan Öküzcüoğlu, "Atalardan gelen gelenek, özellikle 1969 Alaşehir depreminde mahalledeki evlerin yıkılmasından sonra taşınılan yeni yerleşim yerinde daha geniş kapsamlı olmuş. Dini bayramlarımızda birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olarak sabah namazından önce çocuklarımız mezarlık ziyaretine geliyorlar. Çocukları sevindirmek adına burada bir gelenek yaşatılıyor. Onların gönüllerine girilmesi, bu geleneğin yaşatılması amacıyla çocuklara şeker, tatlı, çikolata gibi ikramlar yapılıyor." dedi.

        Etkinliğe katılan çocuklar her arife geleneğin heyecanını yaşadıklarını, heyecandan uyuyamadıklarını belirtti.

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