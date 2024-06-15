Demirci'de açık hava yaz sineması başladı

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada "Yaz akşamlarında daha keyifli ve güzel vakit geçirilmesi için açık hava yaz sineması etkinliğine başladık. Yaz boyunca faaliyetimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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