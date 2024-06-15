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        Manisa'da hafif yaralı bulunan ebabil yavrusu tedaviye alındı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, hafif yaralı bulunan ebabil tedavi edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:44
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        Manisa'da hafif yaralı bulunan ebabil yavrusu tedaviye alındı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, hafif yaralı bulunan ebabil tedavi edilecek.

        Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde bulduğu yaralı kuşu Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti.

        Veterinerler muayenede ebabil yavrusunun kanadının altında hafif bir yara bulunduğunu, ayrıca halsiz kaldığını belirledi.

        Kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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