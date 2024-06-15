Manisa'da hafif yaralı bulunan ebabil yavrusu tedaviye alındı

Veterinerler muayenede ebabil yavrusunun kanadının altında hafif bir yara bulunduğunu, ayrıca halsiz kaldığını belirledi.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde bulduğu yaralı kuşu Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti.

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