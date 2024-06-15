Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik tarafından Manisa Polisevinde gerçekleştirilen programda protokol üyeleri bir araya geldi.

Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, programa katılanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu özel günler, köklü kültürel değerlerimizin bir yansıması olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktasında yaşandığı zamanlardır. Bayramlar kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının pekiştiği ve manevi değerlerimizin daha da güçlendiği müstesna günlerdir." dedi.