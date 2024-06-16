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        Demirci'de polisten şehit ve gazi ailelerine ziyaret

        Manisa'nın Demirci ilçesinde kurban bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 08:48 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:48
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        Demirci'de polisten şehit ve gazi ailelerine ziyaret
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde kurban bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti yaptı.

        Kurban bayramı dolayısıyla Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser ve polisler Akıncılar, Dr. Mehmet Akarsu ve Çamlıca mahallelerinde ikamet eden şehit ve gazi ailelerinin evlerine giderek hem bayramlarını tebrik etti hem de sorun ve taleplerini dinledi.

        Polis ekipleri ailelere çeşit hediyeler ve ikramlarda bulundu.

        Demirci İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar ve berbaerindeki polisler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin ve jandarma personelini de ziyaret ederek kuruluş yıldönümlerini kutladılar.

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