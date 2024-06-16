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        Turgutlu'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alev alan yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:26
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        Turgutlu'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alev alan yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

        İzmir - Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi önünde seyir halinde olan 45 SV 300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Sürücü Gökmen Korkmaz, aracını emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

        Yangın tüpüyle müdahale edilmesine rağmen büyüyen yangını Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye Amirliği ekipleri söndürdü.

        Minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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