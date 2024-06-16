Turgutlu'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

İzmir - Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi önünde seyir halinde olan 45 SV 300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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