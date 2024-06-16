CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valiliğini ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'da bulunan Özel, Hatuniye Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra Çatal Mezarlığı'nda ziyaretlerde bulundu.

Yakınlarının yanı sıra "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi ile şehitler ve bazı siyasetçilerin de kabirlerini ziyaret eden Özel, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Buradan Manisa Valiliğine geçen Özel, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.