Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 00:24 Güncelleme: 17.06.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde Ali Emir'e ait palet imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinde dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz (2)
        Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı
        Turgutlu'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Turgutlu'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Turgutluspor'da genel kurul tarihi netleşti
        Turgutluspor'da genel kurul tarihi netleşti
        Manisa BŞB gençlere yönelecek
        Manisa BŞB gençlere yönelecek
        Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz
        Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz