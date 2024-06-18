Demirci'de bayramda kukla deve geleneği devam ettirildi

Mahallenin Muhtarı Hüseyin Korukmaz geleneğin yaklaşık 135 yıllık olduğunu belirterek, gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını, bağışların satışından toplanan 50 bin liranın mahallenin ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Mahalleye misafir olarak gelen çocuklar da geleneği ilgi ile takip etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı, kukla deve ve orta oyunu geleneği ile kutlandı.

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