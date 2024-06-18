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        Demirci'de bayramda kukla deve geleneği devam ettirildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı, kukla deve ve orta oyunu geleneği ile kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:53
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        Demirci'de bayramda kukla deve geleneği devam ettirildi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı, kukla deve ve orta oyunu geleneği ile kutlandı.

        Ulacık Mahallesinde, bayramın ikinci günü akşam namazının ardından başlayan gelenekte, kukla deve mahallede gezerek vatandaşlardan bağış ve yiyecekler topladı.

        Daha sonra mahalle meydanında toplanan kalabalık yöresel müzikler eşliğinde oynadı.

        Mahalle meydanında gençler tarafından orta oyunu sergilenirken, düzenlenen yarışmalarla katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Mahalleye misafir olarak gelen çocuklar da geleneği ilgi ile takip etti.

        Gecenin sonunda kukla devenin topladığı bağışlar satışa sunuldu.

        Mahallenin Muhtarı Hüseyin Korukmaz geleneğin yaklaşık 135 yıllık olduğunu belirterek, gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını, bağışların satışından toplanan 50 bin liranın mahallenin ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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