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        Demirci'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:32
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        Demirci'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Osman Arslantaş (46) yönetimindeki 43 HD 427 plakalı traktör, Esenyurt Mahallesi Bağlar Kurumu mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Arslantaş ile yolcular Fadime Altunbaşak (80) ve Nisa Arslantaş (9) yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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