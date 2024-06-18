Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor.
Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor.
Spil Dağı'nda Turgutalp Mahallesi yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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