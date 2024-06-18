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        GÜNCELLEME 2 - Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:11
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        GÜNCELLEME 2 - Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Spil Dağı'nda Sultanyaylası ile Turgutalp mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        - Yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

        Öte yandan yangının, orman yakınlarındaki arazisinde piknik yapan H.H.Ç'nin (38) yaktığı mangal ateşinin otluk alana sıçraması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

        H.H.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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