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        Alaşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:15
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        Alaşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Dağhacıyusuf Mahallesi Eskiköy mevkindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında zeytin, elma, kiraz, ceviz gibi meyvelerden oluşan toplam 50 dekar alan zarar gördü.

        Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönertaş, gazetecilere yolların bozukluğu nedeniyle yangın söndürme ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığını söyledi.

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