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        Manisa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:24
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        Manisa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Cengiz Topel Mahallesi Akıncılar Sokak'taki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Fırat Ö'nün (27) cansız bedenini buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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