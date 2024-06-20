Manisa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Cengiz Topel Mahallesi Akıncılar Sokak'taki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Fırat Ö'nün (27) cansız bedenini buldu.
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