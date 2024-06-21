Manisa'da atıl fabrika yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde eski sigara fabrikasının yerleşkesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde eski sigara fabrikasının yerleşkesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki sigara fabrikasının arazisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ot ve çalıların bulunduğu alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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