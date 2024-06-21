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        Salihli'de kumar oynarken yakalananlara para cezası verildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan kişilere idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:37 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:37
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        Salihli'de kumar oynarken yakalananlara para cezası verildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan kişilere idari para cezası uygulandı.

        Jandarma ekipleri, M.A'ya ait iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

        Kumar oynarken yakalanan kişilere idari para cezası verildi.

        İş yeri sahibi M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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