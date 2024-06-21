Salihli'de kumar oynarken yakalananlara para cezası verildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan kişilere idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan kişilere idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekipleri, M.A'ya ait iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Kumar oynarken yakalanan kişilere idari para cezası verildi.
İş yeri sahibi M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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