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        Şehzadeler'de MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü vefat etti

        Şehzadeler Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mehmet Güzgülü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:25
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        Şehzadeler'de MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü vefat etti
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        Şehzadeler Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mehmet Güzgülü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Lösemi nedeniyle bir süredir Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören Güzgülü, yaşam savaşını kaybetti.

        Güzgülü için ikindi vakti Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

        Yerel seçimlerden önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve başkan danışmanlığı görevlerinde bulunan Güzgülü, 31 Mart'ta MHP'den Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

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