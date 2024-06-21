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        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:33
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        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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