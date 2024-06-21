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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze törenine katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şehzadeler Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi ve eğitimci Mehmet Güzgülü'nün cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:23
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze törenine katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şehzadeler Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi ve eğitimci Mehmet Güzgülü'nün cenaze törenine katıldı.

        Yakınları tarafından morgdan alınan Güzgülü'nün (69) cenazesi, Hatuniye Camisi'ne getirildi. Mehmet Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü, taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı zamanda akrabası olan Mehmet Güzgülü'nün eşi Esin Güzgülü'ne taziyesini iletti.

        Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü'ne sarılan ve metanetli olmasını isteyen Özel, "Güçlü olman lazım, böyle olursan anne şey yapar, zorlanır, çok üzülür. Babanın en büyük eseri sensin." diyerek teselli etti.

        Güzgülü'nün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

        Mehmet Güzgülü'nün naaşını Özgür Özel ile geçen dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de taşıdı.

        Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi parti temsilcileri, Güzgülü'nün ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Mehmet Güzgülü kimdir

        Manisa'da MHP'nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan 69 yaşındaki eğitimci Mehmet Güzgülü, geçen günlerde lösemi teşhisiyle kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde 30 yıldan fazla süre meclis üyeliği görevinde bulunan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve geçen dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Güzgülü, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde MHP'den Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

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