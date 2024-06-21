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        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:43
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        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        - 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

        Öte yandan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

        Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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