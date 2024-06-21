Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği söndürme çalışmalarında ekiplerin yangına müdahalesi karadan aralıksız devam ediyor.

- 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı. Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.