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        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:43
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        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği söndürme çalışmalarında ekiplerin yangına müdahalesi karadan aralıksız devam ediyor.

        - 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

        Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı. Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

        Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş yangın alanına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Kula yangını kontrol altında

        Öte yandan aynı saatlerde Kula ilçesinde Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangının da kontrol altına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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