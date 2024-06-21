Manisa Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edilmişti

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.