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        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:33
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        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

        Yangın ekiplerin çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

        Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - "Bir anda büyüdü"

        Çalışmaların sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 4 ev, ağıl, 2 motosiklet, traktör ve iş makinesi yandı.

        Karasavcı Mahallesi Muhtarı Adem Helvacı, gazetecilere, yangının rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdüğünü ve mahalleye sıçradığını belirterek, "Mahallemizde 4 evde hasar meydana geldi. Ayrıca tarım aletleri, iş makineleri, motosikletler, tarım alanları da yandı." dedi.

        İbrahim Bilal ise evinin yangında kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "Yangın sırasında babam ile şehir dışındaydık, geldiğimizde evimiz çoktan yanmıştı ve mahalle de tahliye edilmişti. Evimiz, traktörümüz, her şeyimiz yanmış. Çok üzgünüz." diye konuştu.

        - İki mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edilmişti

        Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yönelmiş, ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etmişti.

        Bu iki mahalledeki bazı evler tamamen yanmış, bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef olmuş, tarım arazileri zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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