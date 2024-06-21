GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- "Bir anda büyüdü"

Çalışmaların sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 4 ev, ağıl, 2 motosiklet, traktör ve iş makinesi yandı.

Karasavcı Mahallesi Muhtarı Adem Helvacı, gazetecilere, yangının rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdüğünü ve mahalleye sıçradığını belirterek, "Mahallemizde 4 evde hasar meydana geldi. Ayrıca tarım aletleri, iş makineleri, motosikletler, tarım alanları da yandı." dedi.

İbrahim Bilal ise evinin yangında kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "Yangın sırasında babam ile şehir dışındaydık, geldiğimizde evimiz çoktan yanmıştı ve mahalle de tahliye edilmişti. Evimiz, traktörümüz, her şeyimiz yanmış. Çok üzgünüz." diye konuştu.