Vali Ünlü, Salihli'de orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesinde orman yangınından etkilenen Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde inceleme yaptı.

Mahallelerde alevlerden zarar gören yerleri inceleyen Ünlü, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Ünlü gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonla görüştüğü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da mahalle sakinlerine geçmiş olsun temennisini ilettiğini anlattı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Sahada 337 personelin yanı sıra 700'ün üzerinde gönüllü vatandaşımız cansiparane bir şekilde mücadele etti. Eli makine, ekipman tutan herkes yangın bölgesine geldi. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yangın sebebiyle 3'ü metruk olmak üzere 4 evimiz zarar gördü. Ayrıca bir traktör ile motosikletle, ekipmanlar da hasar gördü. Bu zararları en kısa sürede gidereceğiz. Tüm kurumların desteği ile bütün zararı telafi edeceğiz. Ekili alanlarımızdaki zararlarla ilgili de yine ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalara başlamış durumda."