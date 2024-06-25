Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Oğuzhan İsbat'ın (25) kullandığı 45 PA 6335 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Pazar esnafı olduğu öğrenilen İsbat'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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