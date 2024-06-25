Alaşehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sarısu Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde, Zehra Adıgüzel'e ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
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