Alaşehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Sarısu Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde, Zehra Adıgüzel'e ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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