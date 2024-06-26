GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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