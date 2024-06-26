Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor! Haydi çocuklar!
        Karşılaşma oynanıyor! Haydi çocuklar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        ABD yarın akşamı bekliyor
        ABD yarın akşamı bekliyor
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Demirci'nin "Figani Efendi Eriği" coğrafi işaret tescili aldı
        Demirci'nin "Figani Efendi Eriği" coğrafi işaret tescili aldı
        Turgutlu'da yetişen limon armudunun hasadı başladı
        Turgutlu'da yetişen limon armudunun hasadı başladı
        Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı