GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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