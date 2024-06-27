Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Killik Mahallesi'ndeki üzüm bağında traktörle çalışan Mustafa Sert'ten (68) haber alamayan yakınları bağa gitti.

        Sert'in devrilen traktörün altında kaldığını gören yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cinsel taciz iddiasında polisi vurmuştu! Birbirlerini suçladılar
        Cinsel taciz iddiasında polisi vurmuştu! Birbirlerini suçladılar
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"

        Benzer Haberler

        Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı
        Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı
        Manisa FK sahaya indi
        Manisa FK sahaya indi
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor