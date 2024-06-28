Türkiye'nin Almanya'ya kiraz ihracatı "EURO 2024" ile 5'e katlandı

AHMET BAYRAM - Türkiye'nin mayısta Almanya'ya kiraz ihracatı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) etkisiyle geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 479 artarak 3 milyon 59 bin dolardan 17 milyon 371 bin dolara yükseldi.

Türkiye, üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığı kirazda yaklaşık 50 çeşidin yetiştiriciliğini yapıyor. Kirazın yoğun üretildiği iller arasında İzmir, Manisa, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Isparta ve Amasya bulunuyor. Dünyada en fazla kiraz ihracatı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yine Türkiye var.

Almanya ise Türkiye'nin kiraz ihracatında önemli pazarlarından birisi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin mayıs ayında Almanya'ya yaptığı kiraz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat arttı. Geçen mayısta Türkiye'den 3 milyon 59 bin dolarlık kiraz alan Almanya, bu sene ise EURO 2024 öncesi siparişini artırdı. Almanya'nın mayısta Türkiye'den kiraz alımı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 479 artışla 17 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Almanya'ya mayısta 31,3 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamülleri satışı gerçekleştirdi. Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 13,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamülleri ihraç eden Türkiye, bu ürünlerdeki payını geçen seneye kıyasla yüzde 126 artırdı.