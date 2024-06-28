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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı

        Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:35
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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı
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        Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı.

        Organizasyonun Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'ndaki açılış maçında, Tayland ile Hollanda karşılaştı.

        Hollanda, rakibini 11-7 mağlup etti.

        Diğer maçlarda ise Kanada, Zimbabve'yi 13-0 yenerken, Hırvatistan da Almanya'yı 9-8 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında da Güney Afrika, Kazakistan'a 8-7 üstünlük sağladı.

        Şampiyonaya akşam seansında 4 maçla devam edilecek.

        Türk milli takımı da saat 20.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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