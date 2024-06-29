Demirci'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kuzuköy Mahallesinde Ahmet Ali Avcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce söndürüldü.
Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.