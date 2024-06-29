CHP Sözcüsü Yücel, Manisa'da partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu:
CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, partisinin milletvekili sayısının erken seçime götürmeye yetmediğini belirterek, erken seçimin halk istediği zaman olacağını söyledi.
CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, partisinin milletvekili sayısının erken seçime götürmeye yetmediğini belirterek, erken seçimin halk istediği zaman olacağını söyledi.
Yücel'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, partisinin Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen Manisa İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Deniz Yücel partililere hitap etti.
Toplantıda, 3 ay önce seçimden çıkıldığını hatırlatan Yücel, "İnsanlar belediye başkanı seçti, belediye meclis üyelerini seçti. Yani yerel yöneticileri seçti. Şimdi o yeni seçilen belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur." diye konuştu.
Parti olarak tematik mitingler düzenlediklerini kaydeden Yücel, yarın Gebze'de "Geçinemiyoruz Mitingi" yapacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.