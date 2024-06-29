Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

        Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda bugün 6 maç yapıldı.

        Sabah seansında, Hırvatistan, Fransa'yı 17-10 mağlup etti. Macaristan, Güney Afrika'ya 18-4, Yunanistan da Kanada'ya karşı 22-3 üstünlük kurdu.

        Akşam seansında ise İspanya, Malta'yı 19-4, İtalya da Çekya'yı 26-4 mağlup etti.

        Günün son maçında ise Sırbistan, Yeni Zelanda'yı 11-10 yendi.

        Şampiyonaya yarın 8 maçla devam edilecek.

        Türkiye, yarın saat 20.00'de Avustralya ile ikinci kez karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün fenalaştığı motosikletin kuyumcu dükkanına girdiği kaza kamerad...
        Sürücüsünün fenalaştığı motosikletin kuyumcu dükkanına girdiği kaza kamerad...
        CHP Sözcüsü Yücel, Manisa'da partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda ko...
        CHP Sözcüsü Yücel, Manisa'da partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda ko...
        Demirci'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Demirci'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        CHP'li Yücel: Halk istediği zaman erken seçim olur
        CHP'li Yücel: Halk istediği zaman erken seçim olur
        Hac hayalini "yüzde 96 engelli" durumuna rağmen gerçekleştirdi
        Hac hayalini "yüzde 96 engelli" durumuna rağmen gerçekleştirdi
        Manisa FK gidenleri açıkladı
        Manisa FK gidenleri açıkladı