16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Türkiye, yarın saat 20.00'de Avustralya ile ikinci kez karşılaşacak.

Akşam seansında ise İspanya, Malta'yı 19-4, İtalya da Çekya'yı 26-4 mağlup etti.

Sabah seansında, Hırvatistan, Fransa'yı 17-10 mağlup etti. Macaristan, Güney Afrika'ya 18-4, Yunanistan da Kanada'ya karşı 22-3 üstünlük kurdu.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda bugün 6 maç yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.