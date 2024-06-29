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        Kula Belediye Başkanı Dönmez, makamındaki darp iddiasıyla ilgili gözaltına alındı

        Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:18
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        Kula Belediye Başkanı Dönmez, makamındaki darp iddiasıyla ilgili gözaltına alındı
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        Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

        Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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