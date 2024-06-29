Kula Belediye Başkanı Dönmez, makamındaki darp iddiasıyla ilgili gözaltına alındı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.