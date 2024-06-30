16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Günün son maçında ise Türkiye ile Avustralya karşılaştı. Avustralya müsabakada 13-3 galip ayrıldı.

Akşam seansında ise İtalya, Çin'i 9-8, Ukrayna, Malta'yı 12-7, ABD de Sırbistan'ı 22-3 mağlup etti.

Sabah seansında, Macaristan, Kazakistan'ı 14-5 mağlup etti. Almanya, Fransa'ya 11-6, Yunanistan, Zimbabve'ye 21-3, Hollanda da Tayland'a karşı 10-3 üstünlük kurdu.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 3. gününde 8 maç yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.