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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, 2. maçında Avustralya'ya 13-3 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:22
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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası
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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, 2. maçında Avustralya'ya 13-3 yenildi.

        Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 3. gününde 8 maç yapıldı.

        Sabah seansında, Macaristan, Kazakistan'ı 14-5 mağlup etti. Almanya, Fransa'ya 11-6, Yunanistan, Zimbabve'ye 21-3, Hollanda da Tayland'a karşı 10-3 üstünlük kurdu.

        Akşam seansında ise İtalya, Çin'i 9-8, Ukrayna, Malta'yı 12-7, ABD de Sırbistan'ı 22-3 mağlup etti.

        Günün son maçında ise Türkiye ile Avustralya karşılaştı. Avustralya müsabakada 13-3 galip ayrıldı.

        Şampiyonaya yarın 10 maçla devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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