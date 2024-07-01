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        Sarıgöl'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:10
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        Sarıgöl'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.K. (23) idaresindeki 20 AFF 017 plakalı kamyonet, Dindarlı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki E.K. (23) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

        Sürücünün, önüne çıkan köpege çarpmamak için manevra yaptığını ve bunun üzerine kazanın gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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