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        Manisa'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Ertuğrul'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:04
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        Manisa'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Ertuğrul'un cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertuğrul için Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen törene, ailenin yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun ile vatandaşlar katıldı.

        Ahmet Ertuğrul'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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