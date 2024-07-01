Manisa'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertuğrul için Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen törene, ailenin yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun ile vatandaşlar katıldı.

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