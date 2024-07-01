16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Yarın 10 maçla devam edilecek organizasyonun çeyrek finalinde Hollanda ile Hırvatistan, Yunanistan ile Macaristan, ABD ile İspanya, Avustralya ile İtalya eşleşti.

Şampiyonada günün diğer müsabakaları şöyle sonuçlandı:

Bu sonuçla ilk 8 şansını kaybeden Türkiye, yarın 11.30'da 9.'luk için Çin ile sıralama maçı yapacak.

İspanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi veren Türkiye, rakibine 14-3 mağlup oldu.

Son 16 turu şansını yitiren ekiplerin sıralama maçlarında Fransa, Zimbabve'yi 11-4, Çekya da Yeni Zelanda'yı 7-6 mağlup etti.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 4. gününde 10 maç yapıldı.

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