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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:23
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine S.Ç'nin (37) Eskicami Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 230 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Evdeki S.Ç. ile F.E. (41) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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