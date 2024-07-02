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        Salihli'de 3 bin 260 makaron ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:35
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        Salihli'de 3 bin 260 makaron ele geçirildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'ya (45) ait bir markette bandrolsüz makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada 3 bin 260 makaron ele geçirildi.

        M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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