Salihli'de 3 bin 260 makaron ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'ya (45) ait bir markette bandrolsüz makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada 3 bin 260 makaron ele geçirildi.

M.A. gözaltına alındı.