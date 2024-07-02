Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.G'yi (35) gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
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