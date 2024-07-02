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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:47
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.G'yi (35) gözaltına aldı.

        Şüphelinin üzerinde 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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