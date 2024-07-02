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        Yunusemre'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir apartmanın dış cephe kaplaması sırasında iskeleden düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:27
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        Yunusemre'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir apartmanın dış cephe kaplaması sırasında iskeleden düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi 8 Eylül Caddesindeki bir binanın dış cephe kaplamasınde çalışan Muhammet T. (18) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Yaralı, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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