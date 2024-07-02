Yunusemre'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir apartmanın dış cephe kaplaması sırasında iskeleden düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir apartmanın dış cephe kaplaması sırasında iskeleden düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi 8 Eylül Caddesindeki bir binanın dış cephe kaplamasınde çalışan Muhammet T. (18) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralı, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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